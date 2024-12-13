الوكالة الوطنية بالجزائر تعلن كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت وشروط قبول طلب المنحة

تسعى الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر في ظل الظروف الحالية أن تقوم بتوفير مجموعة رائعة من البرامج الخاصة بالدعم لجميع المواطنين وذلك بهدف توفير ظروف معيشة جيدة ومساعدتهم في الاحتياجات الأساسية للحياة التي قد يحتاجون لها، وقامت الحكومة بإطلاق المبادرة الخاصة بمنحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر والتي تخص بشكل كبير السيدة الماكثة في المنزل وكذلك محدودة الدخل والتي ليس لها دخل ثابت بشكل شهري.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بإتاحة خدمة التقديم الإلكتروني على منحة المرأة الماكثة في البيت بطريقة إلكترونية من خلال موقع وكالة التشغيل الوطنية وذلك من خلال ما يلي:

في البداية نقوم بالتوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي في دولة الجزائر.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الموقع.

يتم اختيار أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.

بعدها نقوم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المحددة في الاستمارة الخاصة بالتسجيل.

قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على تقديم الطلب.

بعد ذلك سوف تقوم الجهات المختصة بالاطلاع على الطلب والرد عليه.

يتم الرد بالموافقة على طلب منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر في حالة توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على المنحة.

الوكالة الوطنية للتشغيل هي التي تحدد المستفيدين من منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة الوطنية في الدولة بوضع مجموعة من الشروط والأحكام الواجبة التي يحب من أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين من أجل الحصول على الدعم في منحة المرأة الماكثة في البيت وهذه الشروط: