المؤسس عثمان الحلقة 174..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من المسلسلات التاريخية التركية التي ينتظرها العديد من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي بل في العالم حيث تزايد أعداد المشاهدين والمتابعين لتلك المسلسل التركي بسبب نجاح المواسم السابقة لذلك يرغب العديد التعرف على الموعد الرسمي لعرض المسلسل اليوم الخميس لذلك سوف نوضح لكم الموعد الرسمي مع تردد القنوات الناقلة للمسلسل في الفترة المقبلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

للعلم يتم عرض المسلسل التركي التاريخي الذي يشهد أحداث تاريخ الدولة العثمانية وتأسيسها في يوم الأربعاء من كل أسبوع ويكون في تمام الساعة 8 مساءً على قناة ATV التركية. كما سوف يتم عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في الساعة 10 مساءً في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية مع تردد قناة ATV التركية لمتابعة جميع المسلسلات التاريخية التركية ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان في الموسم السادس كذلك مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

في البداية سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11628

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

بهذا التردد يمكن مشاهدة جميع الحلقات.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية