لولو صارت شرطية..تردد قناة وناسة على القمر نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني الأطفال 24 ساعة

تردد قناة وناسة حيث تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي يناسب جميع الأعمار. تتميز القناة بجودة بثها العالية وبرامجها الممتعة التي تشمل الأناشيد والأغاني الهادفة، مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر الباحثة عن محتوى آمن ومفيد. في هذا المقال، سنستعرض تردد القناة وخطوات ضبطها على أجهزة الاستقبال.
ما هو تردد قناة وناسة كيدز
قناة وناسة هي إحدى القنوات المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، بما يشمل الأغاني والأناشيد الجذابة. يمكن ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية وفق الترددات التالية بالمقال.
تردد قناة وناسة على النايل سات
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- الاستقطاب: عمودي (V)
تردد قناة وناسة على العرب سات
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي (V)
خطوات ضبط قناة وناسة على الرسيفر
لضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة لتتمكن من استقبال القناة بسهولة:
- اضغط على زر Menu أو القائمة في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.
- انتقل إلى خيار الإعدادات
- اختر التركيب ثم حدد خيار البحث اليدوي.
- اختر القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه، مثل نايل سات أو عرب سات.
- أدخل تردد قناة وناسة.
- اضغط على زر بحث (Search) لبدء عملية البحث عن القناة.
- بعد انتهاء البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة.
- ابحث عن قناة وناسة في القائمة واحفظ التغييرات بالضغط على زر OK أو Save.
- انتقل إلى قائمة القنوات المثبتة للتأكد من أن قناة وناسة قد أضيفت بنجاح.