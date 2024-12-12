لولو صارت شرطية..تردد قناة وناسة على القمر نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني الأطفال 24 ساعة

تردد قناة وناسة حيث تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي يناسب جميع الأعمار. تتميز القناة بجودة بثها العالية وبرامجها الممتعة التي تشمل الأناشيد والأغاني الهادفة، مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر الباحثة عن محتوى آمن ومفيد. في هذا المقال، سنستعرض تردد القناة وخطوات ضبطها على أجهزة الاستقبال.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة هي إحدى القنوات المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، بما يشمل الأغاني والأناشيد الجذابة. يمكن ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية وفق الترددات التالية بالمقال.

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي (V)

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

خطوات ضبط قناة وناسة على الرسيفر

لضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة لتتمكن من استقبال القناة بسهولة: