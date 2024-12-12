الآن أهم أحداث الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ستعرض الليلة في انتظاركم حلقة نارية جدا ✊🔥⚔️

يرغب الكثير من عشاق المسلسلات التركية في متابعة أهم أحداث الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان كاملة وبجودة عالية، يعتبر مسلسل عثمان من أبرز المسلسلات التي جذبت عدد كبير من محبي الأعمال المترجمة، حيث يهتم العديد من المشاهدين في الوطن العربي بمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المدبلج باللغة العربية، وقد حظي مسلسل قيامة عثمان بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ نال إعجاب العديد من محبي المسلسلات والأفلام في جميع أنحاء العالم.

أهم أحداث الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان

السيدة بالا تلتقي بابنتها حليمة بعد مرور سنوات وتحتضنها، هذا يشير إلى أن الفراق قد انتهى، وتم التقاءهم مرة أخرى أخيرا، لكني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة. سنشهد أيضا المعركة الكبرى بين السيد عثمان والسيد قراصي، ولكن إلى جانب السيد قراصي يتواجد القائد لوكاس وصوفيا، بالإضافة إلى أن قبيلة السيد بيهان ستدمر وسيموت على يد القائد لوكاس والأميرة صوفيا،، في النهاية، سيفجر مقر الأفعى، صوفيا، السيد عثمان والسيدة بالا.

موعد مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان هو أحد المسلسلات التركية التاريخية، حيث يتناول قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد القائد عثمان الأول، ويروي الصراعات التي واجهتها الدولة سواء داخليا أو خارجيا من أجل توسيع أراضيها، يشهد الموسم السادس من المسلسل تصاعد كبير في الأحداث، خاصة بعد اكتشاف عثمان أن ابنته حليمة لا تزال على قيد الحياة ولم تقتل، وسيظهر هذا الأمر في الحلقة 174 المقررة للعرض مساء غد الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في الأوقات التالية:

يتم عرض البرنامج في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة.

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستعاد يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

لمحبي مسلسل قيامة عثمان، ومتابعين المسلسلات التركية، يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية بالتحديث الاخير لها، عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات كما سنوضح اليكم كافة تفاصيل ذلك فيما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر النايل سات:

التردد الخاص بالقناة هو: 12034.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

معدل الجودة الخاص بالقناة هو :HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات: