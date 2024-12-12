اعرف الآن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024..شوف الأخضر وصل لكام

سعر الدولار مقابل الليرة السوري من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد في الوقت الراهن حيث الليرة السورية شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجع كبير في قيمتها أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي. هذا الانخفاض يعكس واقع الاقتصاد السوري، ونقص العملات الأجنبية، والأوضاع الاقتصادية المعقدة وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في يوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر لعام 2024.

ما هو سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

وفقا للبنك المركزي السوري، يبلغ السعر الرسمي للدولار الأمريكي حوالي 13.668 ليرة سورية لكل دولار.

حيث يستخدم هذا السعر في التعاملات الرسمية مثل تحويل الأموال عبر المصارف أو تمويل بعض الواردات الضرورية.

كما وصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الحسكة إلى 15,000 ليرة سورية للدولار الواحد أما سعر البيع وصل إلى 16,000 ليرة.

كما سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق إلى 14,000 وكان سعر البيع يساوي 15,000 ليرة لكل دولار أمريكي.

يصل السعر في إدلب في بعض الأحيان إلى 15,175 ليرة ولكن وصل سعر البيع إلى 15,275 ليرة لكل دولار أمريكي.

الفارق في السعر يعود إلى نقص العرض في العملات الأجنبية وارتفاع الطلب بسبب الاحتياجات التجارية والشخصية.

أسباب اختلاف سعر الدولار مقابل الليرة السورية

في البداية من أسباب تباين هذه الأسعار ما يلي: