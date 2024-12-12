“لوليات صغار حلوين جدا” اضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024 على الأقمار الصناعية بجودة وإشارة قوية للاستمتاع بأغاني لولو

تهتم العديد من الأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة كيدز وذلك من أجل تنزيله على التلفاز الخاص بهم حتى يستطيع أطفالهم مشاهدة كافة المحتويات المتنوعة من برامج وأغاني ترفيهية وتعليمية متنوعة، وتقوم إدارة القناة باستمرار بتحديث ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة الخاص بها، ويمكن للجميع الاستمتاع بها دون انقطاع أو تشويش، وفي هذا السياق سوف نكشف عن ترددها الجديد إلى جانت خطوات تنزيلها عبر السطور القادمة.

تردد قناة وناسة كيدز

استطاع القناة جذب جميع الأطفال من كافة أنحاء العالم نظرا لمحتواها المميز والمتنوع حيث مزجت بين التعليم والترفيه، ويمكنكم مشاهدة محتواها بعد تنزيل التردد التالي:

التردد: 11270.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

وبينما يمكنكم استقبال ترددها على القمر الصناعي عرب سات بعد إدخال البيانات التالية:

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة كيدز

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة كيدز من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

أولا قم فتح كلا من جهاز الريسيفر والتلفاز معا.

واستخدم الريموت كنترول واضغط على قائمة الإعدادات.

انقر على التثبيت اليدوي.

حدد بعد ذلك القمر الصناعي التي ترغب في تثبيت القناة عليه.

أدخل بعد ذلك بيانات التردد مثل معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط بعد ذلك على بحث.

سوف تتمكن أيضا من العثور على القناة بكل سهولة، واحفظها ضمن القنوات المفضلة لديك.

ومن خلال اتباع العديد من الخطوات سوف تستمتع بالقتاة وبمحتواها الجميل الذي فضله العديد من الأطفال، والجدير بالذكر أن هذه القناة قدمت محتوى ترفيهي وتعليمي معا، ولهذا صارت هذه القناة من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال التي نالت شعبية كبيرة بين الأطفال.