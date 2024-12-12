الذهب بكام انهاردة ؟ .. سعر الذهب اليوم الخميس  عيار 21 في مصر بالمصنعية2024

شهد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في بداية التعاملات اليومية انخفاض بسيط لجميع الأعيرة بعد آخر ارتفاع سجله للبيع والشراء تأثرا بالسعر العالمي له، كما يختلف سعر الذهب عند إضافة قيمة المصنعية والدمغة إليه والتي تختلف باختلاف الصائغ ومكان الشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في بداية التعاملات اليومية لجميع الاعيرة نحو الآتي:

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر إلى 4331,43 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم نحو 4002 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية سجل نحو 3790 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 3249 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 2546,75 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر وصل إلى 2182,75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 30320 جنيه للبيع.

سعر الذهب عالميا واصل استقراره وسجل نحو 2672 جنيه.

أسعار المنتجات الفضية في مصر اليوم

وصلت سعر المنتجات الفضية اليوم في مصر بعد آخر ارتفاع سجلته منذ أيام قليلة نحو الآتي:

سعر سبيكة الفضة اليوم عيار 999 من g m سجل نحو 380 جنيه.

كما سجلت سعر سبيكة الفضة عيار 999 من btc سجلت نحو 613,30 جنيه.

اسباب ارتفاع الذهب في مصر

بالفترة الماضية زادت اسعار الذهب بشكل ملحوظ ومستمر إلى هذا الوقت الحالي، وهذا يتعلق دائما بعدم ثبات اسعار الدولار في مصر، حيث كلما زاد سعر الدولار زاد معه سعر الذهب والكثير من العملات الأخرى والمنتجات الأخرى ايضًا.