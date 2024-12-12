مش هتعرف تبني براحتك بعد كده! .. سعر الحديد اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 يسجل سعر خيالي!

سعر الحديد اليوم الخميس لشركة عز من العوامل الأساسية التي تؤثر على السوق العقاري وقطاع البناء والتشييد في مصر، وقد شهدت أسعار الطن في معظم الشركات تقلبات ملحوظة نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة في البلاد.

سعر الحديد اليوم الخميس

سجل سعر طن الحديد اليوم الخميس في مصر في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع في معظم الشركات نحو الآتي:

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الخميس نحو 38800 جنيه.

سعر طن حديد عطية سجل نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بيكانو اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 36000 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم الخميس نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي اليوم وصل إلى 36500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي سجل نحو 39000 جنيه.

سجل سعر طن مصر ستيل اليوم 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم الخميس إلى 36000 جنيه.

سعر طن حديد الكومي اليوم وصل إلى 36500 جنيه

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر، نحو الآتي:

وصل سعر طن حديد عز للموزع إلى 38200 جنيه.

كما وصل سعر طن حديد عز لتجار الجملة نحو 39151 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إنجاز التجزئة نحو 39575 جنيه.

اسباب ارتفاع الحديد اليوم؟

ترتفع وتنخفض اسعار الحديد والاسمنت بشكل ملحوظ بالفترة الحالية، نظرًا لعدم استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وبالأخص وجود بعض المعوقات التي تسبب زيادة في الاسعار، وهو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري.