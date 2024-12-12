وصل كام انهاردة؟!! .. سعر الأسمنت اليوم الخميس يتراجع في سعر الطن 900 جنية!

يعتبر سعر الأسمنت اليوم الخميس من الأمور الهامة التي يتابعها الكثير من تجار مواد البناء والتشييد لمعرفة تكاليف البناء، فقد تتغير أسعار الأسمنت على حسب التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويختلف سعر الأسمنت العادي عن سعر الأسمنت الأبيض في الشركات المصرية.

سعر الأسمنت اليوم الخميس

سجل سعر الأسمنت للطن في معظم الشركات في مصر اليوم نحو الآتي:

سجل سعر طن أسمنت المعلن اليوم في الأسواق المحلية نحو 2785 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت السهم اليوم في الأسواق المحلية نحو 2780 جنيه

بلغ سعر طن أسمنت الفهد اليوم نحو 2780 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل سجل اليوم نحو 2770 جنيه

سعر أسمنت المسلح اليوم وصل إلى 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم إلى 2220 جنيه.

سعر طن أسمنت المهندس سجل اليوم نحو 2900 جنيه.

سعر طن أسمنت الصعيد اليوم سجل نحو 2850 جنيه.

سعر طن أسمنت المخصوص سجل نحو 2840 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 2840 جنيه

سعر طن أسمنت السويدي سجل نحو 3120 جنيه.

سعر أسمنت النصر سجل نحو 2790 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بتاريخ 12 من ديسمبر 2024، ليكون الاسعار في تراجع ملحوظ، وتتمثل في الآتي: