الاخضر في زيادة مستمرة! .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في البنوك والسوق الموازي 2024

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الموافق الخميس 12 من ديسمبر في البنك المركزي في بداية التعاملات اليومية على ارتفاعه منذ آخر تعاملات أمس وذلك في حالة البيع والشراء، كما ارتفع معه أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية، وقد يتغير سعره على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية

وصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية إلى الآتي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه نحو 50,53 جنيه للبيع و50,39 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 50,69 جنيه للبيع، و50,59 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل نحو 50,71 جنيه للبيع، و50,61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي سجل نحو 50,69 جنيه للبيع و50,59 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 50,70 جنيه للبيع، و50,60 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 50,69 جنيه للبيع، و50,59 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49,70 جنيه للبيع، و49,60 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم للبيع

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع وسجلت نحو الآتي:

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 50,53 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني وصل إلى 64,45 جنيه

سعر الدولار الكندي وصل إلى 35,78 جنيه.

سعر اليورو اليوم الخميس وصل إلى 53,30 جنيه.

تختلف الاسعار اليوم على حسب عمليات البيع والشراء بين كل بنك وأخر، ولكن الزيادة أو النقصان يكون طفيف جدًا.