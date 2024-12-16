لولو صارت شرطية WanasahTV| تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2025 اجمل اغاني تربوية وتعليمية

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوى ترفيهي، و تعليمي مميز للأطفال، حيث أُطلقت القناة لأول مرة في عام 2007، وتديرها شبكة تلفزيون الشرق الأوسط، ومع مرور الوقت أصبحت قناة وناسة محط اهتمام العديد من العائلات، حيث تتميز بمحتواها الهادف الذي يمزج بين الترفيه والتعليم، مما أكسبها شهرة واسعة لتصبح من أكثر قنوات الأطفال متابعة في الوطن العربي، في هذا المقال نعرض لكم كافة التفاصيل حول تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024.

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024

أصدرت قناة وناسة ترددها الجديد لعام 2024، والذي يسمح للمشاهدين بتحديث استقبالهم للحصول على بث بجودة عالية، يتم بث قناة وناسة على القمرين نايل سات وعرب سات، مما يسهل على المشاهدين استقبالها في مختلف الدول العربية.

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD

أبرز مميزات قناة وناسة للأطفال

تمتاز قناة وناسة بمجموعة من الخصائص التي جعلتها الخيار المفضل لدى الكثير من العائلات العربية، إليك بعض مميزاتها:

محتوى متنوع، ومفيد: تقدم قناة وناسة مجموعة من البرامج التي تجمع بين التعليم، والترفيه، ما يساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة، وتعلم قيم، ومبادئ مفيدة في جو ممتع، ومسلي.

بث بجودة عالية: توفر القناة بثًا بجودة HD، مما يسمح للمشاهدين متابعة برامجهم المفضلة بوضوح، ودقة.

مشاهدة مجانية: قناة وناسة مجانية بالكامل، بحيث يمكن للأطفال الاستمتاع بمحتواها دون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية.

تناسب جميع الفئات العمرية: تحرص قناة وناسة على تقديم برامج تناسب مختلف الأعمار، من خلال محتوى متنوع يشمل البرامج التعليمية، والترفيهية، والفنية.

شهرة واسعة في الوطن العربي: بفضل برامجها المميزة، حازت القناة على شعبية واسعة في دول عربية عديدة، وجذبت إليها جمهورًا كبيرًا من الأطفال.

برامج تفاعلية، وتعليمية: تهدف القناة إلى تعليم الأطفال المبادئ الاجتماعية، والأخلاقية، حيث تقدم برامج تشجع على المشاركة والتفاعل، مما يساعد في تنمية مهاراتهم الاجتماعية، والفكرية.

إمكانية الوصول عبر الأقمار الصناعية: تتوفر القناة على الأقمار الصناعية النايل سات، والعرب سات، مما يجعلها متاحة في جميع أنحاء الوطن العربي.

كيفية إعداد تردد قناة وناسة على الرسيفر

لمن يرغب في استقبال قناة وناسة الجديدة على جهازه يمكن إدخال الترددات المذكورة أعلاه على جهاز الاستقبال، حيث يمكن للأطفال بعدها متابعة محتوى القناة على مدار اليوم.

برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة من البرامج التعليمية، والتفاعلية التي تشجع الأطفال على المشاركة، وتطوير قدراتهم في بيئة آمنة، ومسلية، تزخر القناة ببرامج متجددة تلائم اهتمامات الأطفال، وتسهم في تعليمهم القيم النبيلة، والأخلاق الحميدة بطريقة جذابة.

لماذا قناة وناسة هي الخيار الأفضل للأطفال؟

توفر قناة وناسة بيئة تعليمية مسلية تمزج بين الترفيه والمعرفة، مما يساعد الأطفال على اكتساب معارف جديدة، وتنمية مهاراتهم الفكرية، والاجتماعية، دون حاجة للاشتراك في خدمات مدفوعة، كما أنها متاحة بجودة عالية، وعلى مدار الساعة مما يجعلها خيارًا مناسبًا لأولياء الأمور الباحثين عن محتوى آمن لأطفالهم.