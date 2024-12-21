شوف كرت الفكة بكام بعد زيادة أسعار كروت الشحن الجديدة وباقات الإنترنت

في ظل التغيرات الاقتصادية، وزيادة معدلات التضخم، شهدت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت تعديلات جديدة أُعلن عنها مؤخرًا من قِبل شركات الاتصالات العاملة في مصر، بما في ذلك “فودافون”، “وي”، “أورانج”، و”اتصالات”، وجاءت هذه التعديلات لتلبية متطلبات تحسين البنية التحتية للشبكات، ومواكبة الزيادة في تكاليف التشغيل.

أسعار كروت الشحن الجديدة وباقات الإنترنت

فودافون: كارت 10 جنيهات: بسعر 13 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: بسعر 26 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: بسعر 38 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.

اتصالات: كارت 10 جنيهات: بسعر 13 جنيهًا، ويوفر رصيدًا بقيمة 9 جنيهات.

كارت 20 جنيهًا: بسعر 26 جنيهًا، ورصيد بقيمة 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: بسعر 38 جنيهًا، ورصيد بقيمة 26.6 جنيه.

وي (المصرية للاتصالات): كارت 10 جنيهات: بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: بسعر 26 جنيهًا، ورصيد بقيمة 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: بسعر 38 جنيهًا، ورصيد بقيمة 26.6 جنيه.

أسعار كروت الفكة الجديدة

كارت 13 جنيهًا: يوفر 300 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت 19.5 جنيه: يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

كارت 26 جنيهًا: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

أسعار باقات الإنترنت الشهرية

باقات سوبر: 140 جيجابايت: 239.4 جنيه.

400 جيجابايت: 649.8 جنيه.

1 تيرابايت: 1550.4 جنيه.

باقات ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه.

1 تيرابايت: 1778.4 جنيه.

باقات الترا: 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه.

أسباب رفع الأسعار

أوضحت الشركات أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتحديث الشبكات لتوفير خدمات بجودة أفضل، وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستخدمين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ردود أفعال المستخدمين

تفاوتت ردود أفعال العملاء بين مؤيد ومعارض، بينما يرى البعض أن هذه الزيادة مبررة لتحسين الخدمة، اعتبر آخرون أنها تُشكل عبئًا إضافيًا على المستخدمين.