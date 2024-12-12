من هنا»» حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا عبر عبر e-randevu.goc.gov.tr للجنسيات السورية.. تعرف على الشروط المطلوبة

بعد إعلان وزير الداخلية التركي عن ضرورة تحديث بيانات السوريين في تركيا، زاد البحث عن رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا، حيث يواجه العديد من السوريين صعوبة في فهم الإجراءات الخاصة بالتحديث، خاصة في ظل الرقابة المشددة على وجودهم في تركيا، وقد أكدت الوزارة على أهمية تحديث البيانات لتجنب إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة أو تقييد الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تقديم رابط حجز الموعد والخطوات اللازمة للتحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا

في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم الإقامة وتحديث بيانات السوريين المقيمين في البلاد، تم إطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا للسوريين في 2025. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار حصول السوريين على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط كالآتي:

يجب على المتقدم تقديم جواز سفر ساري المفعول يحتوي على ختم دخول قانوني إلى تركيا.

كما يتعين عليه تحديد موعد مسبق مع الإدارة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك يجب دفع الرسوم المطلوبة والتي تبلغ 432 ليرة تركية.

ويشترط أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول.

رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا

تعد عملية تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة ضرورية لضمان استمرار استفادة السوريين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد أعلنت الجهات المختصة في تركيا عن الرابط الرسمي لمن يرغبون في تحديث بياناتهم، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: