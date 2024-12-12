يالــــولــو فيه نــونـو.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 Toyor Aljanah على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بإشارة قوية

يعد تردد قناة طيور واحد من أبرز القنوات الكرتونية التي تهدف إلى تقديم محتوى تربوي للأطفال، حيث تركز برامجها على تعليم القيم الاجتماعية والأسرية بشكل بسيط وسهل، بعد أن واجهت القناة مشكلة تمثلت في انقطاع بثها لفترة، شعر الأطفال بحزن كبير بسبب توقفها، حيث كانت مصدر رئيسي للفرح والتسلية لهم، حيث تقدم القناة محتوى متنوع يشمل تعليم الأرقام والحروف والألوان وأسماء الحيوانات، مما جعلها الخيار الأول للكثير من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى هادف لأطفالهم، ولمعرفة التردد الجديد للقناة تابعوا معنا هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة

ترى الأسر أن قناة طيور الجنة بيبي شريكا أساسيا في تنمية أطفالهم، حيث تسهم برامجها في تعزيز التفكير الإبداعي لدى الطفل وتقديم محتوى يوازن بين التعليم والترفيه، كما أن الأناشيد المصورة تجذب الأطفال بطريقة ممتعة تجعلهم يتعلمون دون أن يشعروا بالملل، وقد قامت القناة بتحديث ترددها لضمان وصول بثها إلى جمهورها بجودة أفضل، و يمكن استقبال القناة عبر قمر نايل سات وعرب سات وفق البيانات التالية:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في إضافة تردد قناة طيور الجنة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: