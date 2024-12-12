الجوازات السعودية توضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 2025 بقرار ملكي لفئات وتخفيض رسوم المرافقين إلى ١٠٠ ريا لأخرى!

في ظل انتشار الشائعات المتعلقة بإلغاء رسوم المرافقين لعام 2025، خرجت المديرية العامة للجوازات بتوضيح رسمي لوقف الجدل الدائر، وأكدت المديرية أن المعلومات المتداولة بشأن إلغاء أو تخفيض رسوم المرافقين ليست دقيقة، داعية المواطنين، والمقيمين للاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 2025

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الرسوم المقررة على المرافقين ما زالت ثابتة عند مبلغ 400 ريال سعودي للفرد الواحد. وأوضحت المديرية أن هذه الرسوم تُفرض مقابل الخدمات المقدمة للمقيمين، وهي جزء من اللوائح المعتمدة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي تعديلات أو قرارات جديدة بخصوص هذا الشأن حتى الآن.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين

كشفت الجوازات السعودية عن الفئات التي يُعفى أفرادها من دفع رسوم المرافقين، وهي كالتالي:

المواليد الجدد من أم سعودية وأب غير سعودي.

الطلاب الوافدون الحاصلون على منح دراسية في المملكة.

الزوجات الأجنبيات للسعوديين.

أصحاب الجوازات الدبلوماسية.

الأم المقيمة التي لديها أبناء أقل من 18 عامًا داخل المملكة.

الزوجة الأولى للمقيم.

المتقاعدون المقيمون من المؤسسات الحكومية السعودية.

كيفية تسديد رسوم المرافقين

يمكن دفع رسوم المرافقين باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلي.

اختيار “الخدمات الحكومية” من القائمة الرئيسية.

النقر على “دفع رسوم المرافقين”.

إدخال رقم الإقامة بدقة.

تحديد الحساب البنكي المراد السداد منه.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تأكيد عملية الدفع.

استقبال رسالة نصية تُؤكد إتمام العملية بنجاح.

قيمة رسوم المرافقين حسب الفئات

حددت الجوازات السعودية الرسوم السنوية لكل فئة كما يلي:

الزوجة: 400 ريال سعودي.

الأبناء المعالون: 200 ريال سعودي لكل ابن.

الوالدان (الأب والأم): 200 ريال سعودي لكل فرد.

الأخوة المعالون: 200 ريال سعودي لكل شخص.

توقعات بشأن تعديل رسوم المرافقين

تتزايد التوقعات حول إمكانية إدخال تعديلات على رسوم المرافقين في المستقبل القريب، ويُرجح أن تشمل هذه التعديلات إعفاء بعض الفئات أو تخفيض الرسوم المفروضة، ومع ذلك، لم تُصدر أي قرارات رسمية حتى الآن، لذا يُنصح بمتابعة التصريحات الصادرة عن الجوازات السعودية فقط.

تناشد المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين بالتحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر القنوات الرسمية لتجنب الوقوع في التضليل، مؤكدة أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.