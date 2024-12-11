“أجمـــد 8 شفـــرات هتخليــك كينـــج“ أحـــدث شفرات جاتا سان اندرياس gta san andreas تعطيـــك صحة ومال ومركبات

لعبة GTA: San Andreas تعتبر واحدة من أفضل ألعاب العالم المفتوح التي أُطلقت منذ فترة طويلة وذلك منذ إصدارها الأول في عام 2004 من قبل شركة Rockstar Games، حيث حققت اللعبة شهرة واسعة وأصبحت رمزًا للألعاب التي تمنح اللاعبين حرية استكشاف المدن وإنجاز المهام، ومع ذلك واحدة من أبرز الميزات التي جذبت اللاعبين هي الشفرات أو الأكواد التي تدخل في اللعبة لتفعيل ميزات خاصة أو كسر قواعد اللعب.

شفرات gta san andreas

الشفرات هي أكواد مبرمجة يمكن إدخالها أثناء اللعب باستخدام لوحة المفاتيح على الكمبيوتر أو أزرار التحكم على أجهزة الكونسول، هذه الشفرات تستخدم لتغيير طريقة اللعب أو تفعيل مزايا مثل الحصول على أسلحة وتغيير الطقس أو استدعاء مركبات معينة، وتعتبر جزءًا من تجربة اللعبة، حيث تضيف المرح والإثارة وتجعل اللاعب قادرًا على استكشاف اللعبة بطرق مختلفة.

كيفية إدخال الشفرات؟

على الكمبيوتر (PC): يتم إدخال الأكواد مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح أثناء اللعب، لا حاجة لإيقاف اللعبة، ويمكنك كتابة الشفرة لتفعيلها على الفور.

على أجهزة الكونسول (PlayStation/Xbox): يتم إدخال الشفرات باستخدام أزرار التحكم بالترتيب الصحيح، مثل الضغط على الأسهم والأزرار وفقًا للكود المطلوب.

أشهر الشفرات وأكوادها

إليك مجموعة من الشفرات الشهيرة في GTA San Andreas:

شفرات الأسلحة، مجموعة الأسلحة الأولى:

PC: `LXGIWYL` .

PlayStation: R1, R2, L1, R2, يسار, أسفل, يمين, أعلى, يسار, أسفل, يمين, أعلى.

PlayStation: R1, R2, L1, R2, يسار, أسفل, يمين, أعلى, يسار, أسفل, أسفل, يسار

شفرات الصحة والمال

زيادة الصحة والدرع + المال `HESOYAM` ،PlayStation:* R1, R2, L1, X, يسار, أسفل, يمين, أعلى, يسار, أسفل, يمين, أعلى

شفرات المركبات

استدعاء دبابة: PC: `AIWPRTON` PlayStation:* O, L1, O, L2, يسار, X, مثلث, يسار, مثلث, يسار, مثلث

استدعاء طائرة نفاثة (هيدرا)PC:* `JUMPJET` .

PlayStation: مثلث, مثلث, مربع, دائرة, X, L1, L1, يسار, يمين

شفرات الطقس والتأثيرات البيئية