رابـط تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1446 العام الجديد عبر noor.moe.gov.sa.. كم عمر الروضة في السعودية!

تسجيل رياض الأطفال نظام نور من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الأمهات والآباء، حيث أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد عبر منصة نظام نور، وذلك لتسهيل عملية تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية، ويهدف هذا النظام إلى توفير الوقت والجهد لأولياء الأمور وتقديم خدمات تعليمية متطورة تتماشى مع رؤية المملكة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

تسجيل رياض الأطفال نظام نور

يعد نظام نور أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متعددة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، حيث يمكن من خلالها تسجيل الطلاب الجدد ومتابعة الأداء الدراسي والاستعلام عن نتائج الاختبارات، فيعتبر نظام نور خطوة بارزة نحو التحول الرقمي في التعليم، حيث يساهم في توفير خدمات إلكترونية شاملة تعزز من سهولة الوصول إلى التعليم، وتقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

شروط تسجيل طالب جديد نظام نور

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية مجموعة من الضوابط لتسجيل الطلاب الجدد وجاءت أعمار تسجيل رياض الأطفال نظام نور كالآتي:

تتكون مرحلة الروضة من ثلاثة مستويات تقسم بناء على الفئات العمرية، وتهدف إلى تنمية المهارات الأساسية للأطفال وتحضيرهم للمرحلة الابتدائية.

المستوى الأول يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات، ويركز على تطوير المهارات الأساسية، مثل التفاعل الاجتماعي والتعلم من خلال الأنشطة.

المستوى الثاني مخصص للأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات، حيث يتم تعزيز المهارات المكتسبة سابقا، مع التركيز على اللغة، الرياضيات، والموضوعات الاجتماعية والعلمية.

المستوى الثالث يشمل الأطفال من عمر 5 إلى 6 سنوات، وفيه يتم العمل على تنمية القدرات في المجالات المختلفة، لضمان جاهزيتهم للانتقال إلى التعليم الابتدائي.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح تسجيل رياض الأطفال نظام نور ابتداء من اليوم الأثنين الموافق 9 ديسمبر وسوف تستمر عملية التسجيل لمدة عشرة أيام، وللتسجيل في النظام، يمكن اتباع الخطوات التالية: