التعليـم السعـودي: رابـط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1446 عبر noor.moe.gov.sa بحسـاب ولي الأمر.. سجل قبل الغلق

نظام نور تسجيل رياض الاطفال من أكثر ما يتم البحث عنه، حيث تعتبر عملية التسجيل في رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية واحدة من المحطات المهمة التي ينتظرها أولياء الأمور مع كل عام دراسي جديد، وحرصا على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة نظام نور الإلكترونية كآلية رئيسية لتنظيم عملية التسجيل، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

التسجيل في رياض الاطفال نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل في رياض الأطفال للمرحلة الأولى بدأ يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، وسيستمر لمدة عشرة أيام، و يوفر نظام نور خطوات سهلة ومباشرة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، وأوضحت أن الأطفال من عمر 2/3/1441 هجريًا إلى 2/2/1442 هجريًا يتم قبولهم في المستوى الأول، بينما الأطفال من عمر 3/5/1440 هجريًا إلى 2/2/1441 هجريًا يتم قبولهم في المستوى الثاني، أما المستوى الثالث يقبل من عمر 2/3/1439 هجريًا حتى 2/5/1440 هجريًا.

وحددت الوزارة شروطا أساسية لتسجيل الأطفال في المرحلة الأولى، أبرزها الآتي:

أن يكون عمر الطفل ضمن الفترة المحددة، حيث يقبل الأطفال المولودين بين 1 يناير 1442 هـ و11 يناير 1443 هـ.

أن يتم التسجيل حصريا عبر حساب ولي الأمر في نظام نور.

اختيار إحدى المدارس المعتمدة التي تشمل عددا كبيرا من الروضات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

نظام نور تسجيل رياض الاطفال

يهدف نظام نور الى تسهيل عملية التسجيل لأولياء الأمور، وتوفير الوقت والجهد من خلال تقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية، وأيضا ضمان توثيق البيانات إلكترونيا بما يسهل المتابعة من قبل الجهات المعنية، وتكون طريقة نظام نور تسجيل رياض الاطفال بالشكل التالي: