“دام عـــزك وطنـــي الحبيب“ شعر عن يوم النصر العراقي وأجمل عبارات التهنئة بالمناسبة

يوم النصر العراقي ليس مجرد ذكرى عابرة في تاريخ العراق، بل هو شاهد على صمود شعب عانى من ويلات الإرهاب وتمكن من قهر المستحيل، في مثل هذا اليوم توحد العراقيون بكل أطيافهم وانتماءاتهم ليكتبوا صفحة مشرقة في تاريخهم الحديث، ويؤكدوا أن إرادة الحياة أقوى من كل تحدي، حيث أن الشعر كعادته كان متواجدا في هذا اليوم العظيم لأنه الوسيلة التي تعبر عن المشاعر الجياشة والانتصارات الكبيرة، فالشعراء العراقيون كتبوا بأقلامهم أبياتا خلدت هذا الحدث التاريخي، لتكون شهادة للأجيال القادمة.

شعر عن يوم النصر العراقي

الشعر العراقي كان وما زال يعكس أحوال الشعب وأحلامه، يوم النصر الذي أعلن فيه تطهير العراق من المحتلين، أشعل مشاعر الشعراء الذين وصفوا بطولات الجنود وتضحياتهم بأفضل الكلمات، حيث انه من أبرز القصائد التي خلدت يوم النصر، يقول أحد الشعراء:

يا أرضَ دجلةَ والفُراتِ تحرَّري

من نارِ أعداءِ الحياةِ تكبّري

جيشُ العراقِ رجالُ عزٍّ شامخٍ

رُدُّوا العدوَّ بعزمِهم وتجبّرِ

يا أمَّةً نُصرتْ بدمعٍ خالدٍ

وبدمْعِ أبطالٍ على أرضِ الوَغى

هذا العراقُ، مجدُهُ لا ينحني

مهما تكالبَ حولَهُ كيدُ العِدى

في هذه الأبيات، يظهر الشاعر حبه الكبير للعراق واعتزازه بصمود أهله، كما يبرز دور الجيش الذي كان الاساس في للنصر.

عبارات تهنئة عن يوم النصر العراقي

هناك عبارات تهنئة عن اليوم النصر العراقي، مثل:

” تحية فخر وإجلال لجيشنا الباسل ولكل من صنع هذا النصر بتضحياته وإرادته، دام العراق شامخًا ومزدهرًا.”

“في يوم النصر العراقي، نعاهد أرضنا الغالية على أن تبقى حرة أبية. كل عام وشعبنا الأبي يحتفل بإنجازاته وعزته.”

“يوم النصر هو يوم الفخر والعزة، يوم أعاد للعراق روحه وأمله، مبارك للعراق وشعبه العظيم هذا الإنجاز التاريخي.”