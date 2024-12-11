عــــاجل عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب.. ميتا تعمل على إصلاح العطل وعودة التطبيقات تدريجيًا

شهدت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “ميتا” (Meta)، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وثريدز، انقطاعًا واسع النطاق أثر على ملايين المستخدمين حول العالم، بدأت هذه الأعطال في حوالي الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى تعطيل خدمات هذه المنصات بشكل ملحوظ.

عطل يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

وفقًا لموقع “Downdetector.com”، المتخصص في متابعة أعطال الإنترنت، تم تسجيل زيادة حادة في تقارير الأعطال من قِبل المستخدمين عبر هذه الخدمات المختلفة مساء الأربعاء، تجاوز عدد التقارير عن مشكلات في فيسبوك 100,000 تقرير، مما يشير إلى انتشار واسع للمشكلة، كما تم تسجيل أكثر من 70,000 تقرير عن مشكلات في المنصات الأخرى مثل إنستغرام وواتساب.

تضمنت المشكلات التي واجهها المستخدمون عدم القدرة على الوصول الكامل إلى التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لهذه الخدمات، وصعوبة في نشر المحتوى، وظهور أخطاء تقنية مثل عرض المنشورات دون تعليقات أو تحميل الصفحات ببطء شديد.

ردود فعل الشركة والإجراءات المتخذة

أعلنت شركة “ميتا” عبر رسالة على فيسبوك: “نعمل على إصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن”، وأكدت الشركة التزامها بإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، مشيرة إلى أن فرقها التقنية تعمل بجدية لتحديد سبب المشكلة ومعالجتها.

تأثير الأعطال على المستخدمين والشركات

أثرت هذه الأعطال على تواصل المستخدمين مع أصدقائهم وعائلاتهم، وأعاقت الأنشطة التجارية التي تعتمد على هذه المنصات للتسويق والتواصل مع العملاء، كما تأثرت خدمات المراسلة الفورية، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات الشخصية والمهنية على حد سواء.

الأعطال السابقة والتحديات التقنية

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها منصات “ميتا” مثل هذه الأعطال، في أكتوبر 2021، شهدت الشركة انقطاعًا مشابهًا أثر على خدماتها لعدة ساعات، مما أثار تساؤلات حول البنية التحتية التقنية للشركة وقدرتها على التعامل مع مثل هذه التحديات.