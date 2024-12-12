بثلاثية نظيفة باتشوكا المكسيكي أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.. فهل يثأر الأهلي لهزيمة 2008؟

حقق فريق باتشوكا المكسيكي إنجازًا كبيرًا بتأهله إلى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بعد فوزه المستحق على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لنجوم الفريق، بهذا الانتصار يلتقي الفريق المكسيكي بالنادي الأهلي المصري في مواجهة منتظرة تعيد ذكريات مواجهتهما الشهيرة في مونديال الأندية 2008، والتي شهدت ريمونتادا للفريق المكسيكي بقلب خسارته من هدف للفوز بالأربعة.

شوط أول سلبي وعودة بثلاثية لباتشوكا المكسيكي

المباراة التي جمعت باتشوكا وبوتافوجو أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وبدأت بحذر من كلا الفريقين خلال الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت مجريات اللقاء عندما سجل المغربي أسامة الإدريسي هدف التقدم بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 50، وهو الهدف الذي فتح شهية الفريق المكسيكي ليضيف نيلسون ديوسا الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم الفنزويلي المخضرم سالومون روندون الثلاثية بهدف مميز في الدقيقة 80.

باتشوكا بضرب موعدا لمواجهة الأهلي المصري

وبهذا الأداء القوي، بات باتشوكا مستعدًا لمواجهة الأهلي المصري، الذي تأهل بعد أداء مبهر ضد العين الإماراتي في مباراة انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، كما يترقب الملايين من محبي ومشجعي الأهلي هذه المواجهة أمام باتشوكا للرد الاعتبار عقب الخسارة 4-2 في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008.

موعد مباراة باتشوكا والأهلي المصري

من المقرر أن تُقام مباراة نصف النهائي السبت المقبل على ملعب 974، وستكون مباراة حاسمة لتحديد الفريق الذي سيتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية، الذي يُعد المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، سيكون بانتظار خصمه في مواجهة قد تُسطر في تاريخ كرة القدم.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الإنتركونتيننتال تُقام لأول مرة بنظامها الجديد في قطر، حيث تضم نخبة من الأندية العالمية التي توجت بألقاب قارية، مما يمنح البطولة زخمًا وتنافسية غير مسبوقة.

أرض الملعب ستجيب عن تسأول الملايين

وبعد كل ما سبق هل يمكن للأهلي أن يستغل هذه الفرصة لتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخه الطويل؟ أم أن المارد المكسيكي باتشوكا سيواصل مسيرته الحافلة نحو المجد؟ الإجابة ستكون على أرض الملعب في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.