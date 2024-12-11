محاولات خفية.. مسلسل عثمان الحلقه 174 خلال تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بدون تشويش

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
محاولات خفية.. مسلسل عثمان الحلقه 174 خلال تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بدون تشويش
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إن تردد قناة الفجر الجزائرية يعد من الترددات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي وذلك لأنها تحرص عند تقديم محتواها على اختيار ما يناسب الجمهور ويعمل على جذب انتباهه ومن أبرز ما تقدمه القناة المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت في الفترة الأخيرة أن تغزو ذوق المشاهد العربي، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد القناة في التالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يظل البحث مستمر عن تردد قناة الفجر الجزائرية مع بداية عرض حلقات جديدة من المسلسلات التركية المختلفة التي يتابعها الجمهور، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في السطور التالية:

  • تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات
  • اسم القناة: الفجر الجزائرية.
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد الخاص بالقناة هو 12034.
  • معدل ترميز القناة 27500.
  • أما عن معدل تصحيح الخطأ فهو ¾.
  • أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

  • اسم القناة: الفجر الجزائرية.
  • القمر الصناعي هو عرب سات.
  • تردد القناة: 11034.
  • أما عن معدل الترميز هو 5000.
  •  أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.
  • استقطاب اتجاه القناة عمودي.

طريقة ضبط القناة

أما عن طريقة ضبط القناة فإنها تتم بعد معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث يمكن ضبط القناة وفق الخطوات التالية:

  • يتم الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.
  • ثم يتم بعدها الدخول إلى زر الإعدادات.
  • اختيار التركيب اليدوي.
  • يتم اختيار القمر الصناعي.
  • ثم يتم بعدها الضغط لإضافة المعلومات.
  • وبعدها يتم اختيار أيقونة البحث.
  • ثم يتم الضغط اختيار أيقونة حفظ.
  • وبذلك يمكنكم مشاهدة أجمل المسلسلات التركية على شاشة قناة الفجر الجزائرية.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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