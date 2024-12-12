بشرى لنساء الجزائر تعرفي على منحة المرأة الماكثة في المنزل شروطها وطريقة التسجيل بها

أعلنت الوكالة الوطنية عن منحة مخصصة للنساء اللاتي يبقين في منازلهن، تهدف من خلالها إلى دعم المواطنات للوصول إلى دخل شهري ثابت لمواجهة التحديات المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار الحالي ومع ذلك، هناك مجموعة من الشروط المتنوعة التي يجب استيفاؤها بشكل موثق قبل الشروع في الحصول على المنحة من الجهات المختصة في الجزائر.

منحة المراة الماكثة في المنزل

يتم التسجيل في منحة المراة الماكثة في المنزل من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على النحو التالي:

الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على زر منحة البطالة.

اختيار مكان السكن والولاية التي تنتمي إليها المتقدمة.

قم بملء جميع المعلومات المطلوبة في المساحة المخصصة لها.

رفع جميع المستندات على الموقع.

الرجاء التحقق من دقة البيانات ثم اضغط على زر التسجيل.

الخطوة النهائية هي النقر على زر الإرسال، وسيتم فحص طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن، سواء كان القبول أو الرفض.

شروط منحة المراة الماكثة في المنزل

وضعت الحكومة الجزائرية معايير للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، تهدف لتحسين ظروف المعيشة للنساء الجزائريات غير العاملات واللاتي لا يتمتعن بدخل ثابت يضمن لهن حياة كريمة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والتحديات اليومية، تتلخص الشروط فيما يلي: