“arsenal vs monaco“ مباراة أرسنال ضد موناكو اليوم دوري أبطال أوروبا على تــــردد قناة بين سبورت .. مُتــــعة الكورة العالميـــة

تقام اليوم مباراة أرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2024/2025، حيث سيلتقي فريق أرسنال الإنجليزي فريق موناكو الفرنسي في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، تقام المباراة على استاد الإمارات في لندن الساعة 22:00 بتوقيت مصر، وستذاع عبر قنوات بي إن سبورتس SPORTS 4 HD.، ما يجعلها محور اهتمام عشاق الكرة العالمية.

مباراة أرسنال ضد موناكو اليوم

يخوض أرسنال اللقاء تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، وهو يسعى إلى تأكيد صدارته للمجموعة وضمان التأهل بأفضلية معنوية قبل الأدوار الإقصائية، الفريق اللندني قدم أداءً قوياً في المباريات السابقة، حيث حقق عدة انتصارات بارزة، بما في ذلك فوزه على سبورتينغ لشبونة بنتيجة كبيرة، أما موناكو بقيادة المدرب أدي هوتر، فيتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل أو التأمين لمركز يؤهله إلى الدوري الأوروبي، رغم الأداء المتذبذب خلال البطولة، يعتمد الفريق الفرنسي على مهارات لاعبيه أمثال بريل إمبولو ويوسف فوفانا.

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يعتمد أرتيتا على طريقة لعب 4-3-3 التي توضح فيها أدوار مارتن أوديغارد في صناعة اللعب وكاي هافيرتز في الهجوم، بجانب الأداء الدفاعي القوي بقيادة وليام ساليبا، بينما فريق موناكو يستخدم الفريق نظام 4-2-3-1، معتمدًا على خط وسط مميز وهجوم سريع قادر على استغلال المرتدات.