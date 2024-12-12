بتصميم خيالي وسعة بطارية خرافي تعرف على مواصفات وسعر هاتف تسلا الجديد 2024- 2025

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد، في الوقت الراهن، ارتفعت نسب البحث بين الكثير من الناس عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد، حيث جذب الإعلان عن هذا الهاتف انتباه معظم منصات التواصل الاجتماعي، يعتبر هذا الهاتف قفزة نوعية كبيرة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، لأنه سيتمتع بخاصية الاتصال التلقائي بشبكات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، ومن خلال الفقرات التالية، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهاتف تسلا الجديد.

يعرف هاتف تسلا الجديد بمجموعة من الميزات الفريدة التي ستلفت انتباه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، وخاصة فئة الشباب، وفيما يلي أبرز الخصائص التي يتضمنها:

من المميزات البارزة في الهاتف هي ميزة تغيير اللون بناء على التغيرات في درجة الحرارة.

تم تزويد الهاتف بكاميرا متقدمة تتيح التقاط صور عالية الجودة والدقة، مما يضمن تجربة تصوير رائعة.

الهاتف مزود بشاشة حجمها 6.85 إنش بدقة عرض تصل إلى 2532 × 1170 بكسل، مما يمنح تجربة مشاهدة مميزة.

يتميز الهاتف بتقنيات HDR وDolby Vision التي تعزز جودة الصورة وتوفر تجربة بصرية رائعة للمستخدم.

يتميز الهاتف بتصميمه المعدني الأنيق الذي يتمتع بقدرة على مقاومة الخدوش، مما يعزز من متانته.

الهاتف مزود ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير، مما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى يومين أو أكثر، مما يجعله مثاليا للاستخدام اليومي لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

سعر هاتف تسلا الجديد 2024

بعد أن أوضحنا لكم خصائص هاتف تسلا الجديد، سنستعرض الأسعار التي تم تحديدها للهاتف: