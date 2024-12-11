ماتش برشلونة.. تــابع مباراة برشلونة ودورتموند barcelona vs dortmund في دوري أبطــــال اوروبــا خــلال تردد قناة بي ان سبورت في لقـــاء ممتــع

تعتبر مباراة برشلونة ودورتموند من المباريات المنتظرة في دوري أبطال أوروبا حيث يحظي نادي برشلونة بشعبية كبيرة تجعل الكثير من الجمهور ينتظر من النادي الكثير من المفاجأت، ومن المقرر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الطرفين، حيث تعد بطولة دوري أبطال أوروبا من أقوى البطولات التي تتعلق بها أنظار الجمهور، وإليكم أبرز المعلومات التي تدور حول المباراة في السطور التالية.

مباراة برشلونة ودورتموند

ما هي إلا دقائق معدودة التي تفصلنا عن مباراة برشلونة ودورتموند والتي تعد من المباريات المهمة جدا في دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إقامة المباراة في مساء الأربعاء في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أيضا أن يتم إقامة المباراة على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة لجميع المشاهدين.

القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs dortmund

تعد مباراة برشلونة ودورتموند من المباريات الساخنة في دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع أن يقوم الفريقين بأداء ممتاز، وتعد قناة بي إن سبورت هي القناة الوحيدة العربية في الشرق الأوسط التي لديها حق بث المباريات، ويمكن للمشاهدين متابعة المباريات من خلال شاشة القناة، والتي تتمثل معلومات التردد الخاص بها في التالي: