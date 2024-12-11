مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس man city vs juventus خـــلال تردد قناة بين سبورت HD3.. ماتش مان سيتي حمــــاسي اليوم

تترقب جماهير كرة القدم العالمية مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لضمان تأهلهما المباشر إلى دور الـ16، المباراة التي ستقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز ستاديوم”، ستكون حاسمة لمستقبل الفريقين في البطولة الأوروبية، خصوصا بعد الأداء المتذبذب لكلا الفريقين هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

مواجهة الليلة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس تبدو حاسمة ومليئة بالإثارة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تأكيد تأهلهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا دون الحاجة إلى خوض الملحق، حبث يعاني من أداء متذبذب هذا الموسم سواء في دوري الأبطال أو الدوري المحلي، حقق 8 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة في دور المجموعات، مما يجعله بحاجة ماسة للفوز لضمان التأهل.

يمر بظروف مشابهة لمانشستر سيتي، حيث جمع نفس عدد النقاط (8)، ولكنه يعتمد على تفوقه التاريخي ضد السيتي لتحقيق الأفضلية، حيث تعرض لهزيمة قاسية 1-4 أمام سبورتنج لشبونة وتعادل 3-3 مع فينورد في آخر مباراتين بدوري الأبطال، مما جعله يتراجع في الترتيب.

مباراة man city vs juventus

يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي بأداء أكثر استقرارا مقارنة بالسيتي، ولكنه يعاني من غياب اللمسة الهجومية القوية، الغيابات المؤثرة مثل رودري، كوفاسيتش، ستونز، وفودين، الضغط النفسي الناتج عن النتائج الأخيرة، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي.

يمكن للجماهير متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس الليلة عبر قناة بي إن سبورت HD3، التي ستنقل اللقاء بشكل حصري، ويمكن ضبط القناة عبر التردد التالي: