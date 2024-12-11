وكـالة الأنبـاء العراقيـة: خطـوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2024 واضافة مولود جديد من خلال الموقع الرسمي ur.gov.iq

الكثير من المواطنين العراقيين يبحثون عن تحديث البطاقة التموينية في العراق وذلك بعد إعلان الحكومة تحويل منظومة التموين إلى المنظومة الرقمية ومنع استخدام البطاقات الورقية وذلك في إطار جهود الدولة إلى الاستفادة من التطور الرقمي الهائل الذي تشهده البشرية، وإليكم خطوات تحديث البطاقة التموينية في السطور التالية لهذا المقال.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

إن تحديث البطاقة التموينية في العراق يتم وفق خطوات سهلة جدا وبسيطة ولا تحتاج التكلف في الذهاب إلى المصالح الحكومية والجهات المختصة في تحديث البطاقة، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى بوابة أور الإلكترونية على الإنترنت.

ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى أيقونة تسجيل الدخول إلى الموقع، ويتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم بعدها اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم التوجه إلى خدمات وزارة التجارة، ثم بعد ذلك يتم اختبار تحديث بطاقة التموين.

في حالة وجود مولود جديد يتم إضافته إلى البطاقة واختيار هذه الأيقونة.

يتم إدخال البيانات كما هو مطلوب في شهادة الميلاد.

يتم رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات بعد مراجعتها.

ثم يتم بعدها الضغط على زر تقديم الطلب.

يجب على الموطن أن ينتظر مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

مميزات تطبيق البطاقة التموينية

قامت وزارة التجارة باتاحة تحديث البطاقة التموينية في العراق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما يمكن استخدام تطبيق تموين الذي أطلقته الوزارة لمعرفة الكثير من الأمور من أبرزها ما يلي: