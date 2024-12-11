“تيكــي تاكــا بارســـا“ متـــابعـــة مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دوري أوروبا على قناة بين سبورت.. مـــاتــش جــــبــار لا تضيعه

تقام اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة في مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الجديدة لدور المجموعات، حيث ستقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة والساعة ال23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قنوات beIN Sports.

مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة

يأتي اللقاء ضمن الجولة الأخيرة التي تعد حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة للأدوار المقبلة، برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتأكيد تأهله ضمن المراكز الثمانية الأولى التي تضمن العبور المباشر لدور الـ16 وفقًا للنظام الجديد للبطولة، من جهة أخرى يطمح دورتموند بقيادة مدربه نوري شاهين إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين موقعه في الترتيب.

النظام الجديد لدوري الأبطال

تطبق نسخة 2024/2025 من دوري أبطال أوروبا نظاما جديدًا، حيث تتنافس الفرق في مرحلة دوري موحد بدلاً من المجموعات التقليدية، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على أرضه و4 خارجها، وتتأهل المراكز الـ8 الأولى مباشرة، بينما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا إضافيًا.

تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

أعلن المدرب الهولندي هانزي فليك عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم امام بروسيا دورتموند في دوري أبطال اوروبا، حيث جاء التشكيل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوسكي – رافينيا.