كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 بالشروط والخطوات

أعلن بنك الخرطوم، أحد أعرق البنوك في السودان، عن توفير خدمة فتح الحساب البنكي إلكترونيا عبر الإنترنت لعام 2024 ,تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية البنك لتسهيل الخدمات المصرفية وتبسيط الإجراءات لعملائه داخل السودان وخارجه بفضل هذه الخدمة، يمكن للمواطنين والمقيمين توفير الوقت والجهد عبر تقديم طلباتهم إلكترونيا بكل سهولة، مما يعزز من تجربة العملاء ويواكب التطور الرقمي في القطاع المصرفي.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين إذا كنت ترغب في فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لعام 2024، يوفر البنك خطوات بسيطة وواضحة عبر موقعه الرسمي. تشمل الخطوات ما يلي: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك باستخدام الاسم وكلمة المرور.

النقر على خيار “فتح حساب” من القائمة المتاحة.

ملء الاستمارة الإلكترونية بمعلوماتك الشخصية والتأكد من صحة البيانات.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر.

قبول الشروط والأحكام والنقر على زر “إرسال” لإتمام الطلب. بعد إتمام الخطوات السابقة، سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على رقم الحساب البنكي الجديد يمكن للمستخدم تفعيل الحساب فور استلام الرسالة.

الشروط والمستندات المطلوبة لضمان قبول طلب فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، يجب الالتزام بالشروط التالية: أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيماً يحمل إقامة سارية المفعول.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وأن يمتلك بريدًا إلكترونيًا نشطًا.

تقديم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني فور تفعيل الحساب.

إرفاق المستندات المطلوبة بجودة عالية مع ثلاث توقيعات شخصية واضحة.

دفع الرسوم المحددة لفتح الحساب.