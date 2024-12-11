“Manchester City vs Juventus“ مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم دوري الأبطال على تـــردد قناة BeIN SPORTS 3.. لا تفـــوت المُـــتعـــة

مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم تعتبر من أكثر ما يشغل محركات البحث في تلك اللحظات، حيث من المقرر أن يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، سوف تقام المباراة على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى المراحل متقدمة.

مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

مانشستر سيتي يدخل المباراة برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، متقدماً على يوفنتوس بفارق الأهداف، فيما يسعى اليوفي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، خاصة مع عيشه بعض الصعوبات في البطولة هذا الموسم، المباراة تعد فرصة للسيتي لتجاوز نتائجه المخيبة في الجولات السابقة خاصة بعد تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

يوفنتوس يعاني من عدة غيابات مؤثرة مثل أندريا كامبياسو وخوان كابال، بينما يفتقد مانشستر سيتي بعض لاعبيه الأساسيين مثل رودري وكوفاسيتش، المباراة من المتوقع أن تكون مثيرة، حيث سيعتمد مانشستر سيتي على نجومه مثل إيرلينج هالاند ودي بروين، بينما يراهن يوفنتوس على قدرة فلاهوفيتش على التألق.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس وتردد القنوات الناقلة

سوف تقام المباراة مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ال 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي ان سبورت 3 والتي يكون ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3