حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025 لجميع الفئات “التأمينات توضح”

يرتقب أصحاب المعاشات موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025 الجديدة بفارغ الصبر، حيث صرحت الوزارة عن وجود نية لزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وجاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، والتي كانت مفادها رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة بداية من الشهر المقبل مع انطلاق السنة الجديدة، ولمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

زيادة المعاشات يناير 2025

أعلنت وزارة المالية عن زيادة المعاشات يناير 2025 خلال الأيام الماضية، وذلك اعتباراً من شهر يناير المقبل، حيث قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالكشف عن زيادة الحدين الأدنى والأعلى لأصحاب المعاشات المسجلين ضمن لائحة المستفيدين، فوفقاً لما تم إعلانه فإن الحد الأعلى للمعاش يبلغ 11,600 جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه شهرياً، ومن المحدد أن يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول من شهر يناير بالتزامن مع انطلاق العام الجديد، وتستمر أيام الصرف 6 أيام متتالية.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم كله، قامت الجهات المعنية بتدشين بإطلاق منصة رسمية يتم عن طريقها الاستعلام عن قيمة المعاش بعد العلاوة الجديدة، ولقد تتمثل خطوات إتمام ذلك في العناصر التالية: