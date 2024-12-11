ماهي القنوات العربية الناقلة بالترددات؟ .. مواعيد مباراة مانشستر سيتي مع يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا 

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ضد يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو الإيطالية، وستشهد هذه المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين اللذين يسعيان لتأمين التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتجنب خوض الملحق المؤهل للدور القادم، حيث ان هذا اللقاء المصيري يحمل قيمة كبيرة لكل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، حيث يتواجد الفريقان في مراكز متقاربة من ترتيب المسابقة، وكلاهما يسعى لإثبات قوته في واحدة من أقوى البطولات القارية.

مواعيد مباراة مانشستر سيتي مع يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا

التاريخ: الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة. الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: أليانز ستاديوم، تورينو، إيطاليا.

القنوات التي ستبث مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

شبكة بي إن سبورتس القطريةهي الناقلة الوحيدة لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم عرض المباراة عبر قناة.beIN Sports HD 3.

تردد قناة beIN Sports HD 3:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3

المعلق التونسي عصام الشواليسيتولى التعليق على المباراة، مما يضفي مزيدًا من الإثارة على اللقاء بفضل أسلوبه الحماسي والفريد.

القنوات المجانية التي ستبث مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

للمحبين الذين يحرصون على متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة، هناك عدد من القنوات الأوروبية التي أعلنت عن نقل المباراة بشكل مجاني، ويمكن استقبالها باستخدام أجهزة الاستقبال التي تدعم القنوات المفتوحة.

أبرز القنوات المفتوحة:

القناة الألمانية ZDF HD القمر الصناعي: أسترا. التردد: 11954. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. معامل التصحيح: 3/4.

القناة الإسبانية RTVE القمر الصناعي: هيسباسات. التردد: 12380. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 30000. معامل التصحيح: 3/4.



كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس مباشرة؟

لمتابعة المباراة بشكل مباشر، يمكن للجماهير استخدام الخيارات التالية: