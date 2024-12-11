إضافة تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بجودة HD الناقلة للحلقة 174 مسلسل قيامة عثمان

يترقب الكثير من محبي وعشاق مسلسل قيامة عثمان في الوطن العربي موعد عرض الحلقة 174 من المسلسل، والتي ستعرض مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية الناقلة في الوطن العربي كله، حيث من المتوقع أن تشهد الحلقة أحداث قوية ومثيرة للغاية وتطورات درامية ومثيرة، وقد حققت القناة شهرة كبيرة من خلال هذا المسلسل حيث عرضت من قبل الخمسة المواسم السابقة للعمل، وحالياً يعرض الموسم السادس المتوقع أن يتجاوز نجاحه المتوقع، وخلال الفقرات المقبلة نعرض عليكم تردد الفجر الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تزداد شعبية مسلسل قيامة عثمان يوم بعد يوم بفضل أحداقه المثيرة والمشوقة للغاية، والذي ينتظر المتابعين كل ما هو جديد في حلقاته للاستمتاع بالأحداث المليئة بالتشويق والإثارة، حيث تدور أحداث العمل التاريخ حول فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويمكن الاستمتاع بالحلقة الجديدة 174 من المسلسل من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للعمل على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة الفجر على النايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر على العرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/63.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تستعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان مترجم باللغة العربية في اليوم التالي الخميس من عرضه الأول حصري يوم الاربعاء على قناة ATV التركية في المواعيد التالية:

الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

كيفية ضبط قناة الفجر

حتى يمكنكم الاستمتاع بمسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية إليكم كيفية ضبط ترددها على جهاز الرسيفر الخاص بكم وهو كالتالي: