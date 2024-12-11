“حـقيـقـة أم شـائعــة؟ هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024.. الأمانة العامة تـــرد

هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024، يتكرر هذا التساؤل بين المواطنين العراقيين خاصة بعد عطلة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، التي أُعلنت بمناسبة يوم النصر العراقي، وهي عطلة رسمية مدفوعة الأجر تحتفل بها سنويا في نفس التاريخ، ومع انتهاء هذا اليوم يسعى الكثيرون لمعرفة إن كان يوم غدا الخميس عطلة رسمية، أو ما هي تفاصيل الإجازات المتبقية خلال العام الجاري.

هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الأخبار المتداولة بشأن إعلان يوم غدا الخميس عطلة رسمية غير صحيحة، وأكدت أن يوم غدا سيكون يوم عمل طبيعي لكافة المواطنين، ولم يتم اتخاذه كعطلة رسمية، كما أشارت إلى أن العطلة الرسمية لهذا الأسبوع اقتصرت على يوم الثلاثاء 10 ديسمبر فقط، بمناسبة يوم النصر العراقي.

الإجازات المتبقية لعام 2024

بالنسبة لما تبقى من العطل الرسمية خلال العام الجاري، أكدت الجهات الرسمية أن العطلة الوحيدة المتبقية هي 25 ديسمبر 2024 عطلة عيد الميلاد المجيد.

جدول العطل الرسمية لعام 2025

وفيما يتعلق بالإجازات الرسمية القادمة لعام 2025، فقد تم الإعلان عن الجدول الرسمي الذي يتضمن العطل الوطنية والدينية التالية:

1 يناير: عطلة رأس السنة الميلادية.

6 يناير: عيد الجيش العراقي.

21 مارس: عيد النوروز.

1-4 شوال: عيد الفطر المبارك (التواريخ تحدد حسب الرؤية الشرعية).

1 مايو: عيد العمال العالمي.

بإضافة إلى العطل الوطنية الأخرى التي ستعلن لاحقًا بناءً على قرارات رسمية، وبهذا يكون قد اتضح أن يوم غدا الخميس ليس عطلة رسمية، مع توضيح تفاصيل العطل القادمة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.