“مفاجآت غير متوقعة” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 kuruluş Osman وتردد القناة الناقلة بجودة فائقة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي تربعت على عرض الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتميز المسلسل بقوة أحداثه وفريق عمله الكبير والضخم، وكل هذا أهل ه ليحتل المكانة المرموقة التي وصل إليها، حيث تدور أحداث المسلسل حول فترة تأسيس الجولة العثمانية الكبرى والكشف عن التفاصيل التي وقعت بالفعل في تلك الفترة، والحروب التي خاضها المؤسس عثمان ابن أرطغرل ضد التتار والمغول، وفي هذا التقرير سوف نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بالحلقة 175 نت المسلسل فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تتوالى الاحداث المثيرة للغاية في الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان، حيث تمكنت صوفيا من الهروب مع لوكاس، ومحاولة قتل حليمة لبالا، حيث انتهت الحلقة الماضية بعد أن وجهت حليمة السهم على عثمان، ويترقب الجميع هل سيصيب عثمان بجرح كبير وهل سيتم الانتقام من حليمة أم أنها ستعرف الحقيقة التي أخفتها عليها صوفيا على مدار السنوات الماضية.

موعد عرض الحلقة 174 مسلسل قيامة عثمان

حقق المسلسل على مدار الموسم الخمسة السابقة نجاح كبير للغاية، ومع بداية حلقات الموسم السادس الحالي حقق الموسم نجاح مبهر ومن المتوقع أن يستمر النجاح لنهاية الموسم، وينتظر كل عشاق ومتابعي المسلسل في كل مكان موعد حلقاته، حيث يعرض المسلسل حلقة كل أسبوع يوم الأربعاء عبر قناة atv التركية الناقلة الحصرية، كما تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12692.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان