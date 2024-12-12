“خصومات كبيرة متتفوتش” عروض كازيون اليوم بخصمومات تصل الي 40% علي جميع المنتجات بجميع الفروع

ترتقب الأسر عروض كازيون اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 على جميع السلع الاستهلاكية بفارغ الصبر، حيث تعد هذه الفترة فرصة ذهبية لاغتنام وشراء جميع المنتجات بأسعار مخفضة، ويعد كازيون ماركت من أشهر المجمعات الاستهلاكية الموجودة داخل مصر والتي تقدم تخفيضات على السلع من أجل مساعدة المواطنين في حل أزمة غلاء الأسعار، وتسري فترة التخفيضات انطلاقاً من اليوم مستمرة حتى نفاذ الكمية.

عروض كازيون اليوم في مصر

انطلقت عروض كازيون اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، فجميع العروض متاحة الآن بكافة الفروع، وتشتمل العروض العديد من المنتجات المختلفة مثل الألبان والبقوليات والمشروبات وكذلك المعجنات والخبز، ويمكن أن تصل نسبة الخصم على تلك المنتجات لـ 70% مما يجعل المستهلكين يقبلون على الشراء بنسبة ضخمة، وجاءت قائمة أسعار السلع الغذائية على النحو التالي:

سعر كيلو أرز الساعة المعبأ 31,75 جنيه.

أرز الأسطورة 25,95 جنيه.

سعر سكر الضحى المعبأ 31,39 جنيه للكيلو.

سعر زيت صني 59,57 جنيه للتر.

سعر دقيق الضحى 34,95 جنيه للكيلو.

سعر عدس أصفر الضحى المعبأ 49,95 جنيه للكيلو.

سعر مكرونة الملكة وزن 1 كجم 24,95 بدلا من 29,95 جنيه.

سعر مكرونة ستار 19,90 جنيه بدلا من 21,95 جنيه.

فروع كازيون ماركت

تعد سلسلة كازيون ماركت من أشهر المحلات التجارية التي تضم كافة المستلزمات الاستهلاكية بمختلف أنواعها في مصر، حيث يمتلك سلسلة فروع في المحافظات التالية:

فرع كازيون ماركت بمحافظة بورسعيد.

فرع كازيون بمحافظة الاسكندرية.

فروع كازيون ماركت بمحافظة الإسماعيلية.

كازيون ماركت في محافظة البحيرة.

كازيون ماركت بمحافظة الدقهلية.

كازيون ماركت بمحافظة الجيزة.

كازيون ماركت بمحافظة القاهرة.

ختامًا، تسعى عروض كازيون دائمًا لتلبية احتياجاتكم بأفضل الأسعار وأعلى جودة، حيث تجمع بين التوفير والتنوع لتلبية تطلعات عملائنا الكرام اغتنموا الفرصة واستفيدوا من الخصومات والعروض المميزة قبل انتهائها .

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