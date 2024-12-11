مليـونير مليونيـر.. طريقة الأشتراك مسابقة الحلم 2024 وأرقام الأشتراك في المسابقة من جميع الدول العربية

قامت الجهات المعنية بالكشف عن خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 من خلال الموقع الرسمي، وتعد هذه المسابقة من أضخم وأشهر المسابقات التلفزيونية التي تنقل على شبكة قنوات Mbc من خلال الإعلامي مصطفى الآغا، ولقد يرغب الكثيرون في التسجيل من أجل الفوز بالجائزة الكبرى مليون دولار، والتي من المقرر أعلان الفائز بها خلال السحب الأخير والذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام الماضية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تقترب فعاليات انطلاق حفل السحب الأخير تزامناً مع نهاية العام وبدأ العام الجديد، لذلك يرغب الكثيرون في التعرف على طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2024 عبر الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص الاشتراك من داخل أي دولة عربية من خلال ارسال رسالة نصية متضمنة كلمة حلم أو dream عبر الرقم المرادف لبلد المقيم فيها، وعقب إرسالها سوف تصل لك رسالة نصية تؤكد الاشتراك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وفرت الإدارة عدة خطوط هاتفية لفتح المجال لكافة المواطنين من مختلف البلدان الاشتراك في مسابقة Dream، حيث يمكن للجميع الاشتراك بشرط أن يكون الاشتراك من داخل الدول العربية، ومن أجل ضمان التأهل لربح الجائزة الكبرى يلزم الاشتراك عبر الأرقام التالية: