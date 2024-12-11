فتح باب التسجيل في تكافل الطلاب 1446: الشروط وخطوات التقديم

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446، والذي يهدف الي دعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المدارس الحكومية ويأتي هذا البرنامج كجزء من جهود المملكة من اجل تحقيق العدالة التعليمية وايضا تكافؤ الفرص، حيث يقدم دعم مالي وعيني للطلاب المحتاجين لضمان استمرارهم في العملية التعليمية وايضا تخفيف العبء المادي عن أسرهم والتسجيل سيكون متاح إلكترونيا وذلك وفق خطوات وشروط محددة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
خطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب
لكي يتم تسجيل الطلاب في برنامج تكافل 1446، يجب ان يقوم باتباع خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الخيرية تكافل وسوف تبدأ العملية كالتالي:
- قم اولا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة الخيرية
- بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل طالب جديد.
- سوف يتم بعدها إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل اسم الطالب، رقم الهوية، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى معلومات المدرسة المقيد بها الطالب.
- بعد ان يتم ملء البيانات، يتم إرسال رمز تحقق إلى الهاتف، يتم ادخال الرمز في الموقع لاستكمال عملية التسجيل.
- بعد ذلك، سوف تقوم المؤسسة بمراجعة الطلبات ودراستها بالتعاون مع المدارس لتحديد المستحقين.
موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1446
تم تحديد مواعيد التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام الدراسي 1446 بالتنسيق بين وزارة التعليم ومؤسسة تكافل الخيرية وتم فتح باب التسجيل بدايةً من يوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم 26 ديسمبر 2024. خلال هذه الفترة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلباتهم إلكترونيًا لضمان حصولهم على الدعم المالي والعيني المخصص والبرنامج يسعى إلى تغطية أكبر عدد من الطلاب المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على دعم العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب
حددت مؤسسة تكافل الخيرية ووزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الطالب للحصول على الدعم. من أبرز هذه الشروط
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة بشكل مستمر.
- أن يكون مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية، وأن يكون من أسرة ذات دخل محدود لا يتجاوز 4 آلاف ريال شهريًا
- . يجب تقديم معلومات دقيقة ومتطابقة مع الواقع أثناء التسجيل الإلكتروني، حيث يتم التحقق من البيانات لضمان استحقاق الدعم.