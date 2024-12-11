فتح باب التسجيل في تكافل الطلاب 1446: الشروط وخطوات التقديم

موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1446

تم تحديد مواعيد التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام الدراسي 1446 بالتنسيق بين وزارة التعليم ومؤسسة تكافل الخيرية وتم فتح باب التسجيل بدايةً من يوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم 26 ديسمبر 2024. خلال هذه الفترة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلباتهم إلكترونيًا لضمان حصولهم على الدعم المالي والعيني المخصص والبرنامج يسعى إلى تغطية أكبر عدد من الطلاب المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على دعم العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.