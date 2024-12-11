رسميًا: السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم لعام 2034 بمشاركة 48 منتخب

في خطوة تاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا فوزها بشرف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2034، لتصبح أول دولة عربية تنظم هذا المحفل الكروي بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبا ويأتي هذا الإعلان ليرفع مكانة السعودية على الساحة الرياضية الدولية، بعد تقديمها ملفا رسميا ووحيدا لاستضافة الحدث، وهو ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يعلن القرار بدون منافسة وهذا الإنجاز يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في المملكة، والتي أصبحت جاهزة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.
تفاصيل استضافة كأس العالم 2034
من المقرر أن تستضيف خمس مدن سعودية نهائيات كأس العالم 2034، وهي الرياض، جدة، الخبر، نيوم، وأبها، مما يضمن تجربة رياضية وثقافية غنية لجميع المشاركين والجماهير. هذا التوزيع الجغرافي يعكس تنوع المملكة وتطور بنيتها التحتية كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبنية الرياضية المتميزة في السعودية، مشيرا إلى أن ملاعبها ومنشآتها مجهزة بأحدث التقنيات، وقادرة على تلبية متطلبات الفيفا لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.ويجدر بالذكر أن هذه البطولة ستكون النسخة الأولى التي تقام بنظام مشاركة 48 منتخبا، وهو ما يضع السعودية في مقدمة الدول المستعدة لاستضافة بطولات ضخمة.
السعودية وجهة رياضية عالمية
أصبحت السعودية خلال السنوات الأخيرة وجهة رئيسية للأحداث الرياضية العالمية، حيث استضافت بطولات في مختلف الألعاب، من سباقات الفورمولا 1 إلى بطولات التنس والملاكمة، جدير بالذكر ان الفوز بتنظيم كأس العالم 2034 هو تتويج لهذه الجهود المتواصلة، ودليل على رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحويل السعودية إلى مركز رياضي عالمي.