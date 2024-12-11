رسميًا: السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم لعام 2034 بمشاركة 48 منتخب

تفاصيل استضافة كأس العالم 2034

من المقرر أن تستضيف خمس مدن سعودية نهائيات كأس العالم 2034، وهي الرياض، جدة، الخبر، نيوم، وأبها، مما يضمن تجربة رياضية وثقافية غنية لجميع المشاركين والجماهير. هذا التوزيع الجغرافي يعكس تنوع المملكة وتطور بنيتها التحتية كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبنية الرياضية المتميزة في السعودية، مشيرا إلى أن ملاعبها ومنشآتها مجهزة بأحدث التقنيات، وقادرة على تلبية متطلبات الفيفا لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.ويجدر بالذكر أن هذه البطولة ستكون النسخة الأولى التي تقام بنظام مشاركة 48 منتخبا، وهو ما يضع السعودية في مقدمة الدول المستعدة لاستضافة بطولات ضخمة.