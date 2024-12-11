اعرفوها الآن.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي 2024 من اتصالات بعد الزيادة

الإنترنت لا غني عنه فى حياتنا اليومية، وبعدما صدر قرار من المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلى، يتسائل الكثير من المواطنين عن سبب هذه الزيادة وأسعار الباقات الجديدة، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة وتحسينه، في هذا المقال، سوف نستعرض لكم بالتفصيل أسعار باقات الإنترنت الجديدة من اتصالات، الخيارات المتاحة للمستخدمين، وكيفية الاشتراك والاستفادة من العروض الإضافية.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي 2024 بعد الزيادة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي من اتصالات في 2024 شهدت زيادات ملحوظة وذلك بعد الموافقة الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تختلف الأسعار حسب نوع الباقة وسعة البيانات المتاحة، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

اسعار باقات الإنترنت ADSL

باقة 200 جيجابايت اصبح سعرها حوالي 266 جنيه بعد الضريبة.

باقة 300 جيجابايت، بعد الزيادة تكون بحوالي 376 جنيه بعد الضريبة.

باقة 600 جيجابايت: بحوالي 741 جنيه بعد الضريبة.

اسعار باقات إنترنت بسرعات أعلى

يختلف سعر الباقة حسب حجم الباقة وسرعتها وقد جاءت كالتالى:

250 جيجابايت: 700 جنيه.

500 جيجابايت: 1040 جنيه.

1 تيرابايت (1000 جيجابايت): 1760 جنيه.

باقات الإنترنت Home 4G (بدون خط أرضي)

باقة ال 40 جيجابايت: أصبح سعرها 120 جنيه.

وباقة 100 جيجابايت: بحوالى 200 جنيه.

وال 170 جيجابايت: بسعر 300 جنيه.

وبالنسبة لباقة ال 270 جيجابايت: سعرها 450 جنيه.

الباقات الإضافية:

5 جيجابايت سعرها 12 جنيه.

20 جيجابايت: ب 30 جنيه.

ال 50 جيجابايت: بسعر 80 جنيه.

والباقة الاضافية 100 جيجابايت: بسعر 130 جنيه.

كيفية الاشتراك والتجديد فى الباقات