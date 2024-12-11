“خصومــااات كبيـــرررة” أحدث عروض كازيون ماركت اليوم للمواد الغذائية.. خصــم حتـى 70% جميع الفروع

عروض كازيون ماركت اليوم تعد من أكثر ما يشغل محركات بحث جوجل وخاصة داخل جمهورية مصر العربية وذلك من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في التسوق من كازيون ماركت، حيث تعتبر سلسلة كازيون ماركت واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع تجارة التجزئة بمصر، حيث تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية تحت عنوان عروض كازيون ماركت اليوم، وتتميز هذه العروض بأسعارها المخفضة والتنافسية التي تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتسوق.

عروض كازيون ماركت

كيلو أرز الساعة: بسعر 31.75 جنيه بدلًا من 36.75 جنيه.

ربع كيلو عدس أصفر: بسعر 18.95 جنيه بعد الخصم.

كيس مكرونة إيطاليانو وزن 400 جرام بسعر 18.95 جنيه بدلا من 21.95 جنيه ل400 جرام.

كيس سكر نوع شهد وزن كيلو: بسعر 32 جنيه بعد الخصم.

فريك الضحى وزن 1 كجم بسعر 54,50 جنيه.

زجاجة زيت عباد الشمس: بسعر 59.57 جنيه بدلًا من 65.50 جنيه.

كيس أرز بسمتي كيلو: بسعر 74,90 جنيه.

مكرونة كايرو وزن 500 بسعر 24.95 جنيه بدلا من 29.95 جنيه.

فروع كازيون ماركت في مصر

تنتشر سلسلة كازيون ماركت في كافة أنحاء الجمهورية، مع وجود فروع في المحافظات التالية:

القاهرة

بورسعيد

الجيزة

الدقهلية

الإسكندرية

دمياط

البحيرة

السويس

الإسماعيلية

مواعيد العمل

تفتح فروع كازيون ماركت أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 بعد منتصف الليل، مما يوفر للعملاء راحة في اختيار الوقت المناسب للتسوق، وخاصة بسبب امتلاك كازيون ماركت الكثير من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات مصر، مما يسهل على العملاء الوصول إليها بسهولة، وتحرص السلسلة على نشر مجلة أسبوعية بها على أفضل العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل، ما يجعل التسوق أكثر توفيرًا.