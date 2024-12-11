بنك اون لاين رابط إنشاء حساب في بنك الخرطوم للمغتربين داخل وخارج السودان عبر هذا الرابط eaccount.bankofkhartoum.com

أعاد البنك المركزي خدمة إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت مرة أخرى، حيث قام المصرف بإطلاق الخدمة في شهر مارس لأول مرة، إلا أن بسبب الظروف القاسية التي كان يمر بها السودان اتخذ قرار بوقف جميع الخدمات، وعقب هدوء المنطقة تم إعادتها من جديد، فمن خلالها يتمكن المغترب من إتمام جميع التعاملات البنكية بأقل جهد ووقت.

طريقة إنشاء حساب في بنك الخرطوم إلكترونياً

كشفت الجهات المختصة خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، حيث تسهل هذه الخدمة على مستخدميها سحب وتحويل الأموال إلى ذويهم داخل البلد بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني التابع لــــ بنك الخرطوم الوطني.

تحديد اللغة المفضلة لدى العميل.

الضغط على خانة فتح حساب جديد.

تسجيل اسم المستخدم، وكلمة المرور.

النقر على أيقونة اشتراك، ومن ثم الضغط على فتح حساب.

تحديد نوع الحساب المراد انشاؤه.

تعبئة الاستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

رفع نسخة من الملفات بصيغة pdf.

قراءة الشروط التي تخضع لها الخدمة، ثم الموافقة عليها.

مراجعة جميع المعلومات المدخلة قبل النقر على حفظ.

الضغط على خانة فتح حساب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

وضع البنك الوطني السوداني مجموعة شروط بناء عليها يتم فتح الحساب، وجاءت تلك الشروط على الشكل التالي: