“بُشـــرى ســـارة“ زيادة المعاشات يناير 2025 وموعد الصرف بالــزيــادة الجــديــدة

زيادة المعاشات يناير 2025، تعد زيادة المعاشات من القضايا الاقتصادية والاجتماعية البارزة التي تمس حياة الملايين من المواطنين، خاصة فئة كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل، ومع إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من يناير 2025، تتجدد الآمال بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة المعاشات يناير 2025

تأتي زيادة المعاشات ضمن إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل من الضروري اتخاذ خطوات لتعويض هذا الارتفاع والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

تفاصيل الزيادة في يناير 2025

وفقًا للأخبار فإن زيادة المعاشات في يناير 2025 تأتي بنسب متفاوتة تعتمد على قيمة المعاش الأساسي لكل مستفيد، حيث أنه فى العام 2024 كان الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه، والأقصى 10080 جنيها، بينما قد يكون بعد الزيادة الجديدة في 2025 يصل ب 1495 جنيها، والأقصى لـ11600 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بداية من يوم 1-1-2025 وذلك في جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي الـ«ATM»، وهذا الموعد ثابت لا يتم تغييره إلا في حالة تصادف وجود اجازة رسمية في البلاد.