“احداث نارية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 موعد العرض وترددات القنوات الناقلة بأعلى جودة

مسلسل قيامة عثمان يعتبر من أكثر الأعمال الدرامية التركية شهرة وله جماهيرية في العالم العربي والعالم الإسلامي، ويعرض المسلسل تأسيس الدولة العثمانية، ممثل لحياة عثمان بن أرطغرل، المؤسس العظيم، ومعاركه السياسية والعسكرية، وبالنسبة للحلقة 174 كانت واحدة من الحلقات التي أثارت اهتمام المشاهدين بفضل الأحداث القوية والمليئة بالتشويق، في هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز أحداث الحلقة بالإضافة إلى مواعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

اعرف ابرز أحداث الحلقة 174

حدث تطورات كبيرة فى الحلقة 174 يظهر عثمان في بداية الحلقة وهو يتفاوض مع بعض زعماء القبائل، محاول كسب دعمهم لمواجهة التحالفات العدائية التي تحاول زعزعة استقرار الدولة الناشئة، وفي الوقت ذاته، تصاعدت المؤامرات الداخلية في قبيلة الكايي، حيث ظهرت بوادر خيانة بين بعض القادة، وهذه الخيانات كانت مدبرة من أعداء عثمان الذين سعوا لاستغلال الانقسامات لإضعافه، وهنا ظهرت شخصية بالا خاتون، زوجة عثمان، التي لعبت دور كبير في كشف المخططات وتعزيز وحدة القبيلة.

موعد عرض مسلسل “قيامة عثمان”

مسلسل قيامة عثمان يعرض على مجموعة من القنوات التركية والعربية، حيث يحظى بمتابعة واسعة. فيما يلي تردد القنوات الناقلة وموعد العرض:

يعرض المسلسل على قناة ATV يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

ويعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية

يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

لمتابعة مسلسل قيامة عثمان بأعلى جودة على القنوات الناقلة عليك معرفة الترددات التالية:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: تركسات (Türksat)

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك

يمكنك استقبال القناة على جهاز الاستقبال من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلى: