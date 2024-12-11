“وزارة التعليم السعودي” تعرف تفاصيل التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام 1447 عبر الموقع الرسمي

يبحث العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام 1447، يعد هذا النظام مبادرة هامة مقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية بالتعاون مع اللجان المعنية في المدارس، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للطلاب من الأسر المحتاجة وقد أوضحت وزارة التعليم الخطوات اللازمة للتسجيل، إلى جانب المعايير والضوابط التي يجب توفرها للحصول على هذا الدعم وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل التسجيل في برنامج تكافل، بالإضافة إلى الفئات المستحقة والمعلومات الضرورية التي يجب أن يعرفها الطلاب وأولياء الأمور.

رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1447

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام 1447، والذي يعتبر مبادرة حيوية لدعم الطلاب من الأسر المحتاجة ويمكن للطلاب التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الرابط الخاص بمؤسسة التكافل على الموقع الرسمي

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

أنشئ حسابًا جديدًا خاصًا بالطالب.

إرفاق الوثائق: قم بإرفاق جميع الوثائق اللازمة.

اضغط على زر إرسال لاستكمال عملية التسجيل.

شروط الحصول على دعم تكافل الطلاب

حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم تكافل الطلاب، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لأبوين سعوديين. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا على أراضي المملكة. يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في إحدى المدارس التي تشملها دعم تكافل. ضرورة التسجيل ضمن الفترة المحددة. إحضار كافة الأوراق والوثائق المطلوبة بدقة. التأكد من إرفاق جميع المستندات اللازمة عند التسجيل. الفئات المستحقة للحصول على دعم تكافل الطلاب

يستهدف نظام تكافل الطلاب فئات معينة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل:

الطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل منخفض.

الطلاب الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة.

موعد تسجيل تكافل الطلاب

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في تكافل الطلاب اعتبارًا من الخامس من ديسمبر الجاري، على أن يستمر التسجيل حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل عبر الموقع المخصص لهذه الغاية، مما يسهل عليهم الحصول على الدعم اللازم خلال هذه الفترة.