اللقاء المنتظرة اليوم..موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة وبوروسيا من المباريات المهمة اليوم التي ينتظرها العديد من محبي كرة القدم العالمية حيث يتساءل العديد من مشجعي المباريات العالمية عن موعد مباراة برشلونة القادمة، كذلك من أجل التعرف على أخبار مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، التي سوف تقام ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا الحالي كما يظهر اهتمام كبير من قبل عشاق فريق برشلونة الإسباني التعرف على الأخبار الجديدة قبل المباراة التي سوف تقام اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم ويرغبوا التعرف على آخر المستجدات قبل بدء تلك المباراة اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر لعام 2024 حيث تذيع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية من القنوات التي سوف تنقل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، حيث حصلت beIN Sports على حقوق البث لمباريات دوري أبطال أوروبا كما من المقرر أن تبث المواجهة القادمة بين الفريق الإسباني ونظيره الألماني عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، تلك المباراة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

يتساءل العديد على موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري حيث يحل برشلونة ضيف على بوروسيا في يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب سيغنال ايدونا بارك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هو تردد قناة bein sport على النايل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة beIN Sports على قمر يوتلسات