«افتح حسابك وانت في بيتك» رابــط فتح حسـاب بنك الخرطوم عبر الهاتف خلال تطبيق بنك و bankofkhartoum وأهم الشروط المطلوبة

يبحث العديد من السودانيين داخل البلاد وخارجها عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم، وذلك لأنه أحد أبرز وأقدم البنوك في السودان، حيث يتيح البنك خدمات مصرفية سهلة ومتنوعة عبر الإنترنت، وازداد الاهتمام بمعرفة الخطوات المطلوبة لفتح الحساب، خاصة للمغتربين، بالإضافة إلى الشروط والمستندات اللازمة لإتمام العملية، وهذا ما سنقوم بنقل تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعونا معنا.

فتح حساب بنك الخرطوم

يشكل فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت للمغتربين موضوع اهتمام كبير للسودانيين داخل البلاد وخارجها، حيث يهدف إلى تبسيط عملية إنشاء الحسابات البنكية، وقد أعلن البنك عن استئناف الخدمة الإلكترونية بعد توقف استمر تسعة أشهر بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، ويعد بنك الخرطوم من أهم المؤسسات المصرفية في السودان، لتقديمه خدمات متنوعة لعملائه، ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة لفتح الحساب، كالآتي:

للتسجيل في بنك الخرطوم، يشترط أن يكون العمر 18 عاما فأكثر.

يجب وجود بريد إلكتروني فعال.

يجب ألا يكون للمستفيد حساب مسبق بالبنك،.

يجب أن يقدم مستندات عالية الجودة تشمل بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.

يتطلب الأمر إرسال 3 توقيعات واضحة.

كما يجب دفع الرسوم المطلوبة، وإيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

لإتمام عملية فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم للمغتربين لعام 2024، يجب الدخول إلى موقع البنك، واتباع الخطوات التالية: