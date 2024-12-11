سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في منتصف التعاملات والسعر أمام مختلف العملات العربية

سجل الدولار اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة داخل مصر، في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الصرف 50.39 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع، وذلك بعد أن شهدت الأسعار اتفاع تجاوز 50 جنية خلال الأيام الماضية، وفيما يلي سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنية المصري بمختلف البنوك، فتابعونا للتفاصيل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري بمختلف البنوك قيمة مستقرة مقارنة بمعاملات الأمس وهي كما يلي:

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.4 جنيه، وسعر البيع 50.5 جنيه.

بنك مصر: سجل نفس القيمة، 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: كذلك، بلغ السعر 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): حدد السعر عند 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: تطابق السعر مع البنوك الأخرى بـ 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في قيمة العملة داخل السوق المصري، وتبرز الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف رغم التحديات الاقتصادية.

سعر الدولار أمام مختلف العملات العربية اليوم

أما عن سعر الدولار اليوم مقابل العملات المختلفة فقد جاء كما يلي: