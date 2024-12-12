“حسـابك Online في دقائق” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك و bankofkhartoum من الهاتف.. بضغطة واحدة افتح الحساب

العديد من المواطنين يبحثون عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم الذي تم الإعلان عنها من قبل بنك الخرطوم وهو أحد أهم وأكبر البنوك في دولة السودان، حيث يمكن الآن لجميع المواطنين داخل السودان وخارجها أن يقوموا بفتح حساب خاص بكم في البنك دون التوجه إلى فرع البنك، وإليكم أهم التفاصيل التي تدور حول هذا الخبر.

بنك الخرطوم فتح حساب

في خلال حديثنا عن فتح حساب بنك الخرطوم نوضح لكم أهم المعلومات التي تدور حول بنك الخرطوم، والذي قام بتفعيل هذه الخدمة للجمهور:

حيث يعتبر البنك واحد من أهم البنوك في دولة السودان.

كما أنه يمتلك أكثر من فرع في أنحاء السودان، ولكن بسبب الأحداث الأخيرة تم إغلاق أغلب هذه الفروع.

يقدم البنك العديد من الخدمات الحصرية والتي لا توجد في أي بنك آخر في السودان ومن بينها خدمة تفعيل وفتح حساب عبر الإنترنت.

فتح حساب بنك الخرطوم

إن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم طريقة سهلة جدا فهي تتم وفق خطوات ميسرة وبسيطة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع البنك، وتتمثل خطوات تفعيل الحساب في التالي: